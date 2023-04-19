19 апреля 2023 09:37 Президент Кореи впервые заявил о возможности предоставить Киеву оружие (18)

Dynamomania.com 2023.04.19 10:04

Фото - ua.depositphotos.com Южная Корея может расширить поддержку Киеву, выйдя за нынешние рамки гуманитарной и экономической помощи, если страна подвергнется крупномасштабному нападению на гражданское население. Об этом в интервью Reuters заявил президент страны Юн Сук Ёль, впервые сигнализируя об изменении своей позиции относително вооружения Украины. Он подчеркнул, что его правительство изучает способы защиты и