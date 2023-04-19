Южная Корея впервые заявила о возможности военной помощи Украине - Reuters (19)

Страна.ua 2023.04.19 10:31

10:28, сегодня Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Фото: Facebook Южная Корея может оказать военную помощь Украине, если страна "подвергнется крупномасштабному гражданскому нападению". Об этом заявил президент Юн Сок Ёль, сообщило агентство Reuters. Юн сказал, что его правительство изучает способы защиты и восстановления Украины, точно так же, как Южная Корея получала международную помощь во время Корейской войны 1950-53 годов.