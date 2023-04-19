Флот россии готовит диверсию в водах стран Северной Европы - расследование (21)

- РФ готовится к диверсиям в Северном море в случае конфликта с НАТО : Online.ua 11:57
- 19 апреля 2023, 11:07 Больше 50 кораблей РФ: западные СМИ сообщили о готовящейся диверсии со стороны России : Диалог.ua 11:33
- Флот россии готовит диверсию в водах стран Северной Европы - расследование : Флот2017 11:26
- Россия готовит диверсии против подводных объектов Северной Европы на случай конфликта с Западом - расследование : New Voice 11:16
- Стало известно о секретных операциях российских "кораблей-призраков" в Балтийском и Северном морях : Апостроф 11:15
- 19 апреля, 10:52 Российские корабли-призраки проводят разведку в Балтийском и Северном морях и собирают данные для диверсий - СМИ : ICTV Факти 11:06
- Россия использует "корабли-призраки" для подготовки диверсий на объектах в Северном море - СМИ : Гордон 11:05
- РФ готовит в Европе морские диверсии с "кораблями-призраками", - СМИ : Фокус 11:05
- Россия готовит диверсии против подводных объектов Северной Европы на случай конфликта с Западом - расследование : New Voice 11:01
- 19 апреля 2023 09:51 "Корабли-призраки" РФ проводят секретные операции возле ряда стран - СМИ : Gazeta.ua 10:45
- СМИ стран Северной Европы раскрыли секретные операции РФ в водах вокруг своих государств : Front News International 10:28
- рф в водах вокруг стран Северной Европы проводит секретные операции: расследование СМИ : UA.News 10:23
- Россия может готовить диверсию на энергетических объектах Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции - расследование : УНИАН 10:13
- СМИ стран Северной Европы раскрыли секретные операции РФ в водах вокруг своих государств : УП Європейська правда 10:04
- Россия ведет разведку и может готовить диверсии в водах Северной Европы, - расследование : РБК-Україна 10:01
- СМИ узнали о секретных операциях России в Балтийском и Северном морях: что известно : Новини Live 09:55
- Российский флот готовит масштабную диверсию в водах стран Северной Европы - расследование : ZN,UA 09:45
- 19.04.23 09:22 Российские "корабли-призраки" собирают в Балтийском и Северном морях данные для диверсий, - иноСМИ : Цензор.Нет 09:32
- В Северной Европе раскрыли секретные операции России в водах вокруг своих государств : 24 канал 09:30
- 19 апреля 2023 09:00 СМИ стран Северной Европы раскрыли секретные операции РФ в водах вокруг своих государств : Dynamomania.com 09:04
- СМИ стран Северной Европы раскрыли секретные операции РФ в водах вокруг своих государств : Українська правда 08:39