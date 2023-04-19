Флот россии готовит диверсию в водах стран Северной Европы - расследование (21)

Флот2017 2023.04.19 11:26

10:45 | 19.04.2023 Российские корабли, как военные, так и гражданские, проводят разведывательную работу в Северном и Балтийском морях и собирают данные о морских ветряных электростанциях, газопроводах, силовых и интернет-кабелях в водах вокруг Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Как говорится в фильме-расследовании "Война теней" датского DR в сотрудничестве с телевизионными станциями NRK Норвегии, SVT Швеции и Yle