19 апреля 2023, 09:49 Не в соцсетях: в Минобороны разъяснили правила оповещения о смерти военного (16)

Українські національні новини 2023.04.19 10:13

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Министерство обороны объяснило, почему распространение в социальных сетях информации о гибели военнослужащего не является корректным, пишет УНН со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр. Детали По словам Маляр, родственники не должны узнавать о гибели военнослужащего из Интернета. В Вооруженных силах есть порядок оповещения родственников о гибели военнослужащего.