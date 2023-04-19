19 апреля 2023, 09:49 Не в соцсетях: в Минобороны разъяснили правила оповещения о смерти военного (16)

- Минобороны просят украинцев воздержаться от публичных сообщений о гибели военных : Job-Sbu.org 12:36
- Маляр: Родственники не должны узнавать о гибели военнослужащего из интернета : Гордон 12:35
- Кто должен сообщать родственникам о гибели военного : Судово-юридична газета 12:17
- В Минобороны призывают украинцев публично не сообщать о смерти военных : Антикор.com.ua 12:13
- В Украине хотят ужесточить порядок извещения о смерти военнослужащего : Lenta.ua 11:07
- Родные не должны узнавать об этом из интернета, - Маляр о новостях про гибель экс-нардепа Барны : 24 канал 11:00
- Не в соцсетях: в Минобороны разъяснили правила оповещения о смерти военного : ПрессОрг24 10:44
- В Минобороны отреагировали на известие о Барне и уточнили, кто и когда сообщает о гибели воина : УНИАН 10:13
- 19 апреля 2023, 09:49 Не в соцсетях: в Минобороны разъяснили правила оповещения о смерти военного : Українські національні новини 10:13
- Украинцам объяснили, как родственники могут узнать о гибели военного : From-UA.com 10:05
- В Минобороны призвали не сообщать о гибели военного раньше командования : Фокус 10:05
- Маляр призвала не оповещать о смерти военных до официальных сообщений : Еспресо TV 10:04
- 19 апреля 2023 09:03 Как сообщать о гибели военных: в Минобороны напомнили правила : Gazeta.ua 09:45
- 19.04.23 09:28 Граждан призывают не сообщать о смерти военного до официального подтверждения, - Минобороны : Цензор.Нет 09:32
- Кто должен сообщать родственникам о гибели военного и почему действует именно такой механизм : РБК-Україна 09:01