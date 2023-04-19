В Воздушных силах ВСУ объяснили "паузу" с масштабными ракетными обстрелами Украины: на какое оружие переключилась РФ (17)

НБН 2023.04.19 13:08

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему российские захватчики давно не совершали массированных ракетных атак на нашу страну и каким оружием теперь они устраивают террор в Украине. Елизавета Щербак 19/04/2023 В эфире национального телемарафона военный сообщил, что путинские оккупационные силы прекратили наносить по Украине масштабные ракетные удары из-за нехватки таких снарядов.