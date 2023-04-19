19 апреля 2023, 12:39 Комиссия Минкульта продолжает работу в Лавре: осмотрели еще три памятника и показали фото (20)

- 19 апреля 2023 14:09 Конфликт в Киево-Печерской лавре: сторонники РПЦ сломали двери одного из корпусов : Gazeta.ua 14:46
- Столкновения в лавре: прихожане МП подрались с полицией и сломали печать одного из корпусов (видео) : УНИАН 14:43
- Столкновения в лавре: прихожане МП подрались с полицией и сломали печать одного из корпусов : MY.UA 14:38
- Комиссия Минкульта зафиксировала в Лавре очередные повреждения объектов культурного наследия : RegioNews 14:10
- 19 апреля, 13:52 Комиссия Минкульта продолжает фиксировать грубые нарушения в пользовании имуществом Лавры : ICTV Факти 14:06
- Новые нарушения в Лавре. Что нашла комиссия Минкульта (фото) : Главком 14:05
- Комиссия Минкульта продолжает работу в Лавре: осмотрели еще три памятника и показали фото : ПрессОрг24 13:43
- Комиссия Минкульта осмотрела еще три памятника на территории Киево-Печерской лавры : Гордон 13:35
- Комиссия Минкульта осмотрела еще три памятки на территории Киево-Печерской лавры: фото разрушений : Судово-юридична газета 13:17
- 19.04.2023 в 13:04 Минкульт показал, как священними УПЦ МП устроили склады в исторических зданиях Лавры : InfoResist.org 13:15
- "Состояние - на фото": Минкультуры обследовало еще 3 помещения в Лавре : Vesti.ua 13:13
- 19 апреля 2023, 12:39 Комиссия Минкульта продолжает работу в Лавре: осмотрели еще три памятника и показали фото : Українські національні новини 13:13
- Минкульт показал новые фото с последствиями хозяйствования УПЦ МП в Лавре : Слово і Діло 13:11
- 19.04.23 12:46 Комиссия Минкульта выявила очередные повреждения объектов культурного наследия в Лавре. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 13:02
- Мусор, грязь и многочисленные нарушения: в Минкульте рассказали о проверке в Киево-Печерской лавре : Obozrevatel 12:46
- Минкульт продолжает осмотр помещений Лавры - они заброшены и заперты, приходится срывать замки : Преступности.нет 12:39
- Комиссия Минкульта осмотрела еще три исторических памятника на территории Киево-Печерской лавры : Громадське телебачення 12:36
- "Дверь была закрыта": в Минкульте показали состояние части территории Киево-Печерской лавры (фото) : Фокус 12:35
- Комиссия Минкульта осмотрела еще три памятника в Лавре. Показали их состояние и нашли нарушения : New Voice 12:31
- Комиссия Минкульта осмотрела другие памятники Лавры, обнаружила очередные нарушения : РБК-Україна 12:16