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19 апреля 2023, 12:39 Комиссия Минкульта продолжает работу в Лавре: осмотрели еще три памятника и показали фото

19 апреля 2023, 12:39 Комиссия Минкульта продолжает работу в Лавре: осмотрели еще три памятника и показали фото (20)

Українські національні новини 2023.04.19 13:13
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Комиссия МКИП по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" осмотрела еще три здания в Киево-Печерской Лавре - два памятника национального значения, один - местного, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram, пишет УНН. Цитата "Комиссия МКИП в Лавре продолжает работать.
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