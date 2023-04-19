Каких монет и банкнот больше всего и меньше всего в обращении в Украине (инфографика) (22)

Finance.UA 2023.04.19 13:26

Сегодня 13:01 Каких монет и банкнот больше всего и меньше всего в обращении в Украине (инфографика) По состоянию на 1 апреля 2023 года в Украине в обращении находится 676,1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка. "На 1 апреля 2023 года сумма наличных, которая находилась в обращении в Украине, составила 676,1 млрд грн.