19 апреля, 14:28 Контрнаступление происходит и сейчас. На некоторых направлениях ВСУ проводят активный штурм - Маляр (18)

- ВСУ не будут оглашать начало контрнаступления, контрнаступательные действия уже происходят - Маляр : FinOboz 16:26
- Контрнаступление ВСУ уже началось на определенных участках, - Маляр : UAportal 16:23
- 15:29 19.04.2023 ВСУ не будут оглашать начало контрнаступления, контрнаступательные действия уже происходят - Маляр : Інтерфакс-Україна 16:16
- В Минобороны ответили, когда начнется контрнаступление ВСУ : Lenta.ua 16:07
- ВСУ уже ведут контрнаступление на востоке - Маляр : Vesti.ua 15:43
- Маляр: контрнаступательные действия украинских войск уже происходят : Крым.Реалии RFE/RL 15:42
- Контрнаступление ВСУ: в Минобороны сделали громкое заявление - у россиян уже паника : Телеграф.com.ua 15:42
- Контрнаступательные действия уже происходят на востоке - Маляр : ОстроВ 15:39
- Минобороны: Контрнаступление - это не только наступательные действия. Некоторые мероприятия ВСУ осуществляют уже сейчас : Громадське телебачення 15:36
- "Все это уже происходит": Маляр заявила, что Украина уже ведет контрнаступательные действия : Фокус 15:35
- На востоке Украины началось контрнаступление ВСУ - Минобороны : Флот2017 15:26
- В Минобороны сообщили, что контрнаступательные действия уже происходят на востоке Украины : UA-Футбол 15:13
- 19.04.23 14:42 Контрнаступательные действия уже идут, ВСУ готовятся к полному освобождению территорий, - Маляр : Цензор.Нет 15:02
- Контрнаступательные действия уже идут, ВСУ готовятся к полному освобождению территорий - Маляр : УНИАН 14:44
- Контрнаступательные мероприятия на востоке уже проходят - Маляр : Соцпортал 14:41
- Контрнаступательные действия уже идут, ВСУ готовятся к полному освобождению территорий - Маляр : MY.UA 14:38
- 19 апреля, 14:28 Контрнаступление происходит и сейчас. На некоторых направлениях ВСУ проводят активный штурм - Маляр : ICTV Факти 14:36
- Маляр говорит, что контрнаступательные действия уже происходят на востоке : Українська правда 14:10