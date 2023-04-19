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19 апреля, 14:28 Контрнаступление происходит и сейчас. На некоторых направлениях ВСУ проводят активный штурм - Маляр

19 апреля, 14:28 Контрнаступление происходит и сейчас. На некоторых направлениях ВСУ проводят активный штурм - Маляр (18)

ICTV Факти 2023.04.19 14:36
Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала не сводить контрнаступление ВСУ только к активным наступательным действиям. Об этом она сказала в эфире телемарафона Единые новости. По ее словам, речь идет о стратегической цели освободить все украинские территории, а также остановить врага в его наступательных действиях. Указано, что комплекс действий и мероприятий, которые сейчас осуществляют
МАЛЯР, КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ, ВРАГ, ТАКТИКА, ДЕЙСТВИЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ, Украина, Россия

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