19 апреля, 14:28 Контрнаступление происходит и сейчас. На некоторых направлениях ВСУ проводят активный штурм - Маляр (18)

ICTV Факти 2023.04.19 14:36

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала не сводить контрнаступление ВСУ только к активным наступательным действиям. Об этом она сказала в эфире телемарафона Единые новости. По ее словам, речь идет о стратегической цели освободить все украинские территории, а также остановить врага в его наступательных действиях. Указано, что комплекс действий и мероприятий, которые сейчас осуществляют