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Фокус: Украина

ФРГ предоставит Украине 111 млн евро на реконструкцию (20)

MY.UA 2023.04.19 14:38
19 апреля, 14:21 Германия предоставит Украине еще 111 млн евро на реконструкцию. В частности, на жилье для перемещенных лиц и на поддержку украинских муниципалитетов (ремонт и оснащение детских садов, школ и больниц). Отмечается, что государственный секретарь по вопросам развития, координатор правительства ФРГ по вопросам международной помощи Украине Йохен Фласбарт, который вчера прибыл в Киев, согласовал еще один пакет помощи с вице-
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