ФРГ предоставит Украине 111 млн евро на реконструкцию (20)

- 19 апреля 2023 20:25 Германия выделяет Украине еще 111 миллионов евро: куда направят деньги : Dynamomania.com 20:34
- 19 апреля 2023, 19:49 Германия предоставит еще 111 млн евро на восстановление Украины : Східний варіант 20:13
- Германия выделяет Украине еще 111 миллионов евро: куда направят деньги : УНИАН 20:13
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- 19 апреля 2023, 17:46 Германия предоставит Украине дополнительные средства в размере 111 млн евро : Українські національні новини 18:14
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- Украина получит от Германии дополнительные 111 млн евро: куда направят средства : Слово і Діло 17:41
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- Германия предоставит дополнительные 111 миллионов евро на восстановление Украины : УП: Економічна правда 17:04
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- Германия предоставит дополнительные 111 млн евро на восстановление Украины : Українська правда 15:39
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- 12:51 19.04.2023 Германия предоставит Украине еще 111 млн евро на реконструкцию : Інтерфакс-Україна 13:30