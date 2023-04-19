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В Одессе курортного сезона в этом году не будет

В Одессе курортного сезона в этом году не будет (21)

Новости N 2023.04.19 19:08
Сегодня в 18:23 В Одессе в этом году все морские побережья будут закрыты для отдыха, а курортного сезона, как такового, не будет. Об этом сообщил представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телеканала "Киев". Он отметил, это связано с тем, что некоторые территории заминированы. По словам Братчука, в городе летом также не планируется проведение больших концертов.
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