19.04.23 16:40 Экс-нардеп Компартии Тищенко раздавал жителям Харьковщины "агитки" в поддержку оккупантов, - СБУ (20)

Цензор.Нет 2023.04.19 18:02

Экс-нардеп 3-го созыва от Коммунистической партии после начала полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков и решил помогать им в войне против Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ. "Злоумышленник собственноручно раздавал пророссийские агитационные листовки жителям Харьковского района и пытался убедить их в "правильности" действий кремля. Инициированная СБУ комплексная судебная психолого-лингвистическая