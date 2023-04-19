19.04.23 16:40 Экс-нардеп Компартии Тищенко раздавал жителям Харьковщины "агитки" в поддержку оккупантов, - СБУ (20)

- "Раздавал пророссийские агитки": СБУ сообщила о подозрении экс-нардепу Коммунистической партии : Фокус 19:35
- На Харьковщине бывший нардеп от Компартии раздавал "агитки" в поддержку оккупантов : Lenta.ua 19:07
- Экскоммунисту Тищенко, раздававшему харьковчанам пророссийские "агитки", вручили подозрение : 24 канал 19:00
- В Харьковской области экс-нардеп агитировал за Кремль : Status Quo 18:42
- Экс-нардеп призывал поддержать российскую оккупацию, ему сообщили о подозрении : Слово і Діло 18:41
- СБУ разоблачила экс-нардепа от КПУ, который раздавал "агитки" в поддержку оккупантов в Харьковской области : Obozrevatel 18:16
- Экс-нардеп от Компартии Тищенко раздавал "агитки" в поддержку российских оккупантов : УНИАН 18:14
- Экс-нардеп от запрещенной КПУ печатал на своем принтере агитки в поддержку оккупантов : Українська правда 18:10
- 19.04.23 16:40 Экс-нардеп Компартии Тищенко раздавал жителям Харьковщины "агитки" в поддержку оккупантов, - СБУ : Цензор.Нет 18:02
- 19 апреля 2023 16:48 Разоблачили бывшего нардепа-коммуниста, агитировавшего за оккупантов : Gazeta.ua 17:46
- 19 апреля 2023, 17:20 Раздавал жителям Харьковщины "агитки" в поддержку оккупантов: СБУ разоблачила экс-нардепа : Українські національні новини 17:43
- На Харьковщине экс-нардеп "агитировал" за оккупантов : Новости N 17:38
- СБУ разоблачила экс-депутата, который раздавал жителям Харьковской области агитационные листовки в поддержку оккупантов : Громадське телебачення 17:36
- В Харьковской области бывший нардеп-коммунист раздавал жителям агитационные листовки в поддержку оккупантов - СБУ : Гордон 17:35
- Распространял пророссийские агитационные листовки в Харьковской области: Экс-нардепу сообщили о подозрении : Еспресо TV 17:34
- Экс-нардеп от КПУ раздавал в Харьковской области "агитки" в поддержку оккупантов - СБУ : New Voice 17:31
- В Харьковской области экснардепа задержали за поддержку окупантов : Новости без границ 17:07
- Бывший нардеп раздавал жителям Харьковщины "агитки" в поддержку оккупантов : Головне в Україні 17:05
- СБУ разоблачила экс-нардепа, агитировавшего к поддержке врага в Харьковской области : РБК-Україна 17:01