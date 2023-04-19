Ryanair анонсировал создание 30 маршрутов и нескольких баз в Украине (19)

Хвиля 2023.04.19 20:06

Авиаперевозчик нанял около 60 украинских пилотов и 80 бортпроводников, преимущественно находящихся на базах Ryanair в Польше, ожидая открытия рынка Хвиля 19.04.2023 19:39:00 Ryanair Генеральный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил о намерении быстро возобновить полеты в Украину, как только они снова станут безопасными. По его словам, авиакомпания намерена создать 30 маршрутов и иметь несколько