Ryanair анонсировал создание 30 маршрутов и нескольких баз в Украине (19)

- В Ryanair назвали примерные сроки возвращения в Украину : Lenta.ua 21:07
- 19 апреля 2023 20:10 Ryanair назвала амбициозные планы по работе в Украине : Gazeta.ua 20:41
- Ryanair анонсировал создание 30 маршрутов и нескольких баз в Украине : World News 20:36
- Ryanair анонсировал создание 30 маршрутов и нескольких баз в Украине : Хвиля 20:06
- Ryanair заявила о возвращении в Украину сразу после окончания войны : Online.ua 19:57
- Ryanair планирует вернуться в Украину "приблизительно через две недели" после войны : ZN,UA 19:45
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- Ищут способы: насколько быстро Ryanair готова возобновить работу в Украине после войны : 24 канал 19:00
- 19 апреля 16:42 Ryanair планирует создать 30 маршрутов и несколько баз в Украине после войны : Forbes Україна 18:42
- Ryanair планирует создать 30 маршрутов и несколько баз в Украине после завершения войны : УП: Економічна правда 18:04
- 19 апреля 2023 17:46 Ryanair хочет прилететь в Украину через две недели после того, как это станет возможным. Компания планирует 30 маршрутов : Dynamomania.com 18:04
- Гендиректор Ryanair поделился планами по возобновлению работы в Украине : Новини Live 17:54
- Авиаперевозчик Ryanair сообщил, когда готов вернуться к работе в Украине : Судово-юридична газета 17:17
- Ryanair хочет вернуться в Украину через две недели после окончания войны. Нанял местных пилотов и стюардесс : New Voice 17:15
- Авиакомпания Ryanair готова вернуться в Украину через две недели после окончания войны : Слово і Діло 17:11
- 19 апреля 2023, 16:46 Ryanair планирует вернуться в Украину через две недели после окончания войны : Мiнфiн 17:07
- Ryanair собирается вернуться в Украину через две недели после окончания войны : ЛІГАБізнесІнформ 14:45