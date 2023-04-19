19 апреля 2023 20:42 США сегодня обьявят о новом пакете военной помощи Украине (26)

Dynamomania.com 2023.04.19 21:04

Фото - ua.depositphotos.com Соединенные Штаты подготовили очередной пакет военной помощи Украине, который будет объявлен в среду вечером. Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", на брифинге в среду сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Сегодня позже администрация Байдена-Харрис объявит о новом пакете безопасности помощи Украине в рамках наших постоянных усилий по помощи