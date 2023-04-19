ВСУ "дали по ушам" врагу на нескольких направлениях: Генштаб рассказал детали (2)

УНИАН 2023.04.19 19:13

Инна Андалицкая 19:00, 19.04.23 Сегодня Силы обороны отразили на востоке страны более 40 атак россиян - оккупанты напрасно концентрируют усилия на Бахмуте и Марьинке. ВСУ отбили на востоке страны более 40 атак россиян / фото facebook.com/GeneralStaff.ua За сутки Силы обороны Украины отбили на востоке страны более 40 атак врага, продолжаются бои за Бахмут и Марьинку.