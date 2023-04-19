ВСУ "дали по ушам" врагу на нескольких направлениях: Генштаб рассказал детали (2)

УНИАН 2023.04.19 19:13
Инна Андалицкая
19:00, 19.04.23
Сегодня Силы обороны отразили на востоке страны более 40 атак россиян -
оккупанты напрасно концентрируют усилия на Бахмуте и Марьинке.
ВСУ отбили на востоке страны более 40 атак россиян / фото
facebook.com/GeneralStaff.ua
За сутки Силы обороны Украины отбили на востоке страны более 40 атак врага,
продолжаются бои за Бахмут и Марьинку.
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