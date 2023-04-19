В небе над Днепром сбили вражеские беспилотники типа Shahed - Ермак (1)

ВідкритийTV 2023.04.19 23:58
19.04.2023 22:45 Александр Коптев
Вечером, 19 апреля, в небе над Днепром силами ПВО были сбиты беспилотники
Shahed, выпущенные российскими оккупантами.
Об этом сообщил руководитель ОП Украины Андрей Ермак, передает Відкритий.
"Днепр - есть сбитые шахиды", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
По состоянию на 22.40 воздушная тревога на Днепропетровщине продолжается.
Жителей просят оставаться в укрытиях ради безопасности.
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