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Фокус: Украина

В небе над Днепром сбили вражеские беспилотники типа Shahed - Ермак

В небе над Днепром сбили вражеские беспилотники типа Shahed - Ермак (1)

ВідкритийTV 2023.04.19 23:58
19.04.2023 22:45 Александр Коптев Вечером, 19 апреля, в небе над Днепром силами ПВО были сбиты беспилотники Shahed, выпущенные российскими оккупантами. Об этом сообщил руководитель ОП Украины Андрей Ермак, передает Відкритий. "Днепр - есть сбитые шахиды", - написал Ермак в своем Telegram-канале. По состоянию на 22.40 воздушная тревога на Днепропетровщине продолжается. Жителей просят оставаться в укрытиях ради безопасности.
ОБСТРЕЛ, ОККУПАНТ, АРТИЛЛЕРИЯ, ОБЛАСТЬ, ГРОМАДА, ВРАГ, Россия, Украина, Запорожье, Херсон, Сумы, Днепропетровск
2023.04.20 (1)

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