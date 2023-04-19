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Погода не балует украинцев: синоптик дала прогноз на сегодня и ближайшие дни

Погода не балует украинцев: синоптик дала прогноз на сегодня и ближайшие дни (1)

MY.UA 2023.04.19 08:38
19 апреля, 08:21 Сегодня, 19 апреля, погода не побалует украинцев солнышком. Синоптики прогнозируют дожди, мало того, жителей нашей страны предупредили о возможном похолодании с четверга. Так, синоптик Наталка Диденко в Facebook дала прогноз, что сегодня в Украине будет дождливо, на юге - необычно холоднее, чем в других регионах. "В южной части дожди будут умеренными, во второй половине дня дождевая
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2023.04.20 (1)

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