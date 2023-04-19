Польша изменит список продуктов, запрещенных для импорта из Украины (1)

РБК-Україна 2023.04.19 17:31

Польша, Среда 19 апреля 2023 17:25 Фото: Польша изменит список продуктов, запрещенных для импорта из Украины (Getty Images) Автор: Татьяна Острогляд Польша изменит список сельскохозяйственной продукции, запрещенной для импорта из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса в комментарии RMF FM. По словам министра, объявленный 15 апреля список запрещенной к ввозу