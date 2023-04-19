Польша изменит список продуктов, запрещенных для импорта из Украины (1)

РБК-Україна 2023.04.19 17:31
Польша, Среда 19 апреля 2023 17:25
Фото: Польша изменит список продуктов, запрещенных для импорта из Украины
(Getty Images)
Автор: Татьяна Острогляд
Польша изменит список сельскохозяйственной продукции, запрещенной для
импорта из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра сельского
хозяйства Польши Роберта Телуса в комментарии RMF FM.
По словам министра, объявленный 15 апреля список запрещенной к ввозу
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