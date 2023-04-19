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Тарифы на свет скоро изменятся: как украинцам подготовиться к удорожанию

Тарифы на свет скоро изменятся: как украинцам подготовиться к удорожанию (1)

Borg.expert 2023.04.19 15:19
Сегодня, 15:15 Чтобы уменьшить нагрузку на кошельки украинцев, правительство должно ввести как можно больше программ по энергомодернизации На фоне разговоров о повышении тарифов на свет украинцам стоит задуматься о модернизации собственного жилья, что поможет снизить использование энергии. Об этом рассказала в эфире телемарафона президент DiXi Grouр Елена Павленко. По словам Елены Павленко, во время ракетных бомбардировок
ТАРИФ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, УКРАИНЕЦ, ПОТРЕБИТЕЛЬ, ЧАС, МИНЭНЕРГО, Серебренников, Попенко, Павленко, Ущаповский, Украина, Россия
2023.04.20 (1)

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