Лига чемпионов: определились полуфинальные пары (24)

Еспресо TV 2023.04.20 00:34

20 апреля, 2023 четверг 00:14 Во вторник, 9 мая, будет сыгран первый полуфинальный матч Лиги чемпионов Об этом сообщает Эспрессо.TV. В первой полуфинальной паре за выход в финал будут бороться мадридский "Реал" и английский "Манчестер Сити". Также нас ждет противостояние итальянцев - "Милан" против "Интера". Полуфиналы будут сыграны 9/10 и 16/17 мая. Финал намечен на 10 июня и пройдет в Стамбуле.