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Фокус: Украина

Лига чемпионов: определились полуфинальные пары (24)

Еспресо TV 2023.04.20 00:34
20 апреля, 2023 четверг 00:14 Во вторник, 9 мая, будет сыгран первый полуфинальный матч Лиги чемпионов Об этом сообщает Эспрессо.TV. В первой полуфинальной паре за выход в финал будут бороться мадридский "Реал" и английский "Манчестер Сити". Также нас ждет противостояние итальянцев - "Милан" против "Интера". Полуфиналы будут сыграны 9/10 и 16/17 мая. Финал намечен на 10 июня и пройдет в Стамбуле.
БАВАРИЯ, МАНЧЕСТЕР, ЧЕМПИОН, СИТИ, ЛИГА, ПОЛУФИНАЛ, Милан, Мюнхен, Германия
2023.04.20 (24)

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