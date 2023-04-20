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Второй блин комом. Состоялся старт мегаракеты Илона Маска Starship: без катастрофы не обошлось (видео)

Второй блин комом. Состоялся старт мегаракеты Илона Маска Starship: без катастрофы не обошлось (видео) (31)

Фокус 2023.04.20 17:05
20 апреля 2023 в 16:57 Фото: скриншот | Состоялся старт мегаракеты Илона Маска Starship: без катастрофы не обошлось В будущем сверхтяжелая ракетная система Starship будет доставлять людей и грузы на Луну и Марс. 20 апреля 2023 года состоялся долгожданный запуск в космос ракетной системы Starship, которая состоит из ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship.
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2023.04.20 (31)

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