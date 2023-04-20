Второй блин комом. Состоялся старт мегаракеты Илона Маска Starship: без катастрофы не обошлось (видео) (31)

2023.04.20 (31)2023.04.19 (2) →
- Вторая попытка запуска "Старшипа" закончилась взрывом : ТЕМА.in.ua 18:19
- SpaceX Илона Маска впервые запустила корабль Starship, но полет был недолгим : Антикор.com.ua 18:14
- SpaceX взорвала ракету-носитель корабля Starship после повторного неудачного запуска. ВИДЕО : UA-Футбол 18:13
- SpaceX совершила тестовый запуск Starship: ракета взорвалась спустя три минуты полета : Слово і Діло 18:12
- Сегодня 17:38 SpaceX Илона Маска запустила самые большие в истории ракету и корабль - Super Heavy и Starship. Они взорвались через несколько минут после старта : Весь Харьков 18:07
- Самая большая и тяжелая ракета в мире Starship взорвалась в небе: что не так с запуском : Новини Live 17:54
- Запуск самой тяжелой ракеты SpaceX закончился неудачей. Почему не взлетел Starship : Страна.ua 17:46
- 16:46 20.04.2023 SpaceX запустила на орбиту самую большую в мире ракету : Інтерфакс-Україна 17:45
- Исторический запуск Starship Маска со сверхмощной ракетой завершился взрывом - видео : Український Бізнес Ресурс 17:43
- Запущенная Маском ракета Starship взорвалась в воздухе : Vesti.ua 17:43
- Исторический запуск Starship Маска со сверхмощной ракетой завершился взрывом - видео : MY.UA 17:38
- SpaceX Илона Маска сумела запустить сверхтяжелую ракету Starship: через несколько минут она взорвалась : World News 17:36
- Илон Маск анонсировал новый запуск космического корабля Starship : Гордон 17:35
- Starship смогла оторваться от земли, но через несколько минут полета взорвалась : УП: Економічна правда 17:34
- SpaceX впервые запустила ракету Starship : DailyUA 17:33
- "Как тебе такое, Илон Маск?" Запуск ракеты Starship завершился неудачей : Апостроф 17:30
- SpaceX Илона Маска впервые запустила корабль Starship, но полет был недолгим : Front News International 17:28
- Starship Маска поднялся на 38 км и из-за нештатной ситуации взорвался (видео) : UAportal 17:23
- Корабль Илона Маска Starship взорвался после взлета, видео : Судово-юридична газета 17:17
- Пришлось взорвать. В ходе запуска сверхтяжелой ракеты-носителя SpaceX Starship возникли проблемы : New Voice 17:16
- Компания SpaceХ запустила самые большие в истории ракету и корабль. Но они взорвались : ОстроВ 17:09
- Первый запуск космического корабля Starship завершился неудачей. Видео : Гордон 17:05
- Второй блин комом. Состоялся старт мегаракеты Илона Маска Starship: без катастрофы не обошлось (видео) : Фокус 17:05
- Cамая большая в мире ракета взорвалась перед отделением первой ступени : Головне в Україні 17:05
- SpaceX готовится к запуску Starship - самой мощной ракеты в истории : Еспресо TV 17:04
- Starship полетел в космос: запущена самая мощная ракета в истории (видео) : Телеграф.com.ua 16:42
- 15:14 20.04.2023 Вторая попытка запустить Starship - трансляция : Петр и Мазепа 15:39
- SpaceX запускает самую большую в мире ракету Starship в космос: прямая трансляция события : 24 канал 15:30
- SpaceX впервые запускает Starship на орбиту - попытка No2 : ITC.ua 14:35
- Тестовый полет Starship: онлайн-трансляция : ZN,UA 13:45