Второй блин комом. Состоялся старт мегаракеты Илона Маска Starship: без катастрофы не обошлось (видео) (31)

Фокус 2023.04.20 17:05

20 апреля 2023 в 16:57 Фото: скриншот | Состоялся старт мегаракеты Илона Маска Starship: без катастрофы не обошлось В будущем сверхтяжелая ракетная система Starship будет доставлять людей и грузы на Луну и Марс. 20 апреля 2023 года состоялся долгожданный запуск в космос ракетной системы Starship, которая состоит из ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship.