Резников подтвердил прибытие ЗРК Patriot в Украину (2)

Головне в Україні 2023.04.19 14:05
19 апреля 2023 13:55
Системы противовоздушной обороны Patriot наконец прибыли в Украину, поэтому
защита неба от российских захватчиков станет более эффективной.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.
"Сегодня наше прекрасное украинское небо становится безопаснее, потому что
в Украину прибыли системы ПВО Patriot", - написал он.
Министр отметил, что украинские силы ПВО максимально быстро освоили
системы, а партнеры страны сдержали слово.
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