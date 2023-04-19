Резников подтвердил прибытие ЗРК Patriot в Украину (2)

Головне в Україні 2023.04.19 14:05

19 апреля 2023 13:55 Системы противовоздушной обороны Patriot наконец прибыли в Украину, поэтому защита неба от российских захватчиков станет более эффективной. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter. "Сегодня наше прекрасное украинское небо становится безопаснее, потому что в Украину прибыли системы ПВО Patriot", - написал он. Министр отметил, что украинские силы ПВО максимально быстро освоили системы, а партнеры страны сдержали слово.