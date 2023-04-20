19 апреля, 22:24 Контрнаступление украинских Вооруженных сил будет успешным, но война не закончится в 2023 году, - министр обороны Британии (1)

Dumskaya.net 2023.04.19 22:33
Уверенность в успехе запланированного контрнаступления украинских Сил
обороны выразил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Об этом британский министр заявил журналистам во время визита в Вашингтон,
сообщает The New York Times.
"Я настроен оптимистично и думаю, что между этим и следующим годом Украина
сохранит импульс и позицию силы, - сказал Бен Уоллес.
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