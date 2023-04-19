Китай дал добро на "мирные планы" Макрона, которые должны учитывать успехи ВСУ на поле боя (1)

Главред 2023.04.19 15:05

Андрей Ганчук 19 апреля 2023, 14:51 обновлено 19 апреля, 14:58 Китай поддерживает инициативу президента Франции Макрона, направленную на организацию переговоров между Украиной и Россией, сказали в Пекине. Китай поддержал идею Макрона представить план по переговорам Украины и агрессора России / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com Китай выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону по организации