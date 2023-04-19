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Фокус: Украина

Китай дал добро на "мирные планы" Макрона, которые должны учитывать успехи ВСУ на поле боя

Китай дал добро на "мирные планы" Макрона, которые должны учитывать успехи ВСУ на поле боя (1)

Главред 2023.04.19 15:05
Андрей Ганчук 19 апреля 2023, 14:51 обновлено 19 апреля, 14:58 Китай поддерживает инициативу президента Франции Макрона, направленную на организацию переговоров между Украиной и Россией, сказали в Пекине. Китай поддержал идею Макрона представить план по переговорам Украины и агрессора России / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com Китай выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону по организации
ЭММАНУЭЛЬ, КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ПЛАН, ПЕРЕГОВОРЫ, Украина, Франция, Россия, Москва, Пекин, Бонн, Киев
2023.04.20 (1)

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