Солдат должен быть высокомотивированным: Генштаб прокомментировал законопроект о возвращении 30 тысяч военным (1)

UAportal 2023.04.19 18:23
Цихоцкая Мария 2023-04-19 18:04:29">19 минут назад
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины прокомментировал законопроект о
возвращении дополнительного вознаграждения в размере 30 тысяч гривен,
призвав не заниматься популизмом и сосредоточиться на обороне государства.
Кроме того, прессслужба Генштаба отмечает, что военные, защищающие самые
горячие точки, ежесекундно рискуют жизнью и здоровьем.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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