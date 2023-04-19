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Солдат должен быть высокомотивированным: Генштаб прокомментировал законопроект о возвращении 30 тысяч военным

Солдат должен быть высокомотивированным: Генштаб прокомментировал законопроект о возвращении 30 тысяч военным (1)

UAportal 2023.04.19 18:23
Цихоцкая Мария 2023-04-19 18:04:29">19 минут назад Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины прокомментировал законопроект о возвращении дополнительного вознаграждения в размере 30 тысяч гривен, призвав не заниматься популизмом и сосредоточиться на обороне государства. Кроме того, прессслужба Генштаба отмечает, что военные, защищающие самые горячие точки, ежесекундно рискуют жизнью и здоровьем. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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2023.04.20 (1)

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