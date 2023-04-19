Россия использует секретное оружие, чтобы глушить Starlink в Украине, - WP (1)

РІА Мелітополь 2023.04.19 12:11

19 апреля 2023, 11:50 Россия пытается перекрыть доступ украинских войск к спутниковому интернету Starlink. Для этого агрессор использует секретное оружие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post. Как пишет издание, ссылаясь на секретный доклад американской разведки, попытки России помешать доступу украинских военных в Интернет, нацелились на Starlink, которые миллиардер Илон Маск предоставлял Украине с первых