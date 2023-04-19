Россия использует секретное оружие, чтобы глушить Starlink в Украине, - WP (1)

РІА Мелітополь 2023.04.19 12:11
19 апреля 2023, 11:50
Россия пытается перекрыть доступ украинских войск к спутниковому интернету
Starlink. Для этого агрессор использует секретное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Как пишет издание, ссылаясь на секретный доклад американской разведки,
попытки России помешать доступу украинских военных в Интернет, нацелились
на Starlink, которые миллиардер Илон Маск предоставлял Украине с первых
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