19 апреля 2023, 22:37 В Днепре уже есть сбитые иранские дроны - ОП (3)

Українські національні новини 2023.04.19 22:43
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Офис президента информирует о сбитых в Днепре
иранских дронах "шахидах", пишет УНН.
Цитата
"Днепр - есть сбитые шахиды", - написал в Telegram руководитель Офиса
президента Андрей Ермак.
Добавим
Ранее сегодня Ермак сообщил о работе ПВО в Днепре.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в соцсетях призвал не пренебрегать
тревогой и сообщил о движении шахедов на Запорожье.
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