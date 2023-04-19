19 апреля 2023, 22:37 В Днепре уже есть сбитые иранские дроны - ОП (3)

Українські національні новини 2023.04.19 22:43

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Офис президента информирует о сбитых в Днепре иранских дронах "шахидах", пишет УНН. Цитата "Днепр - есть сбитые шахиды", - написал в Telegram руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Добавим Ранее сегодня Ермак сообщил о работе ПВО в Днепре. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в соцсетях призвал не пренебрегать тревогой и сообщил о движении шахедов на Запорожье.