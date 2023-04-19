ФРГ предоставит Украине 111 млн евро на реконструкцию (2)

MY.UA 2023.04.19 14:38

19 апреля, 14:21 Германия предоставит Украине еще 111 млн евро на реконструкцию. В частности, на жилье для перемещенных лиц и на поддержку украинских муниципалитетов (ремонт и оснащение детских садов, школ и больниц). Отмечается, что государственный секретарь по вопросам развития, координатор правительства ФРГ по вопросам международной помощи Украине Йохен Фласбарт, который вчера прибыл в Киев, согласовал еще один пакет помощи с вице-