ФРГ предоставит Украине 111 млн евро на реконструкцию (2)

MY.UA 2023.04.19 14:38
19 апреля, 14:21
Германия предоставит Украине еще 111 млн евро на реконструкцию.
В частности, на жилье для перемещенных лиц и на поддержку украинских
муниципалитетов (ремонт и оснащение детских садов, школ и больниц).
Отмечается, что государственный секретарь по вопросам развития, координатор
правительства ФРГ по вопросам международной помощи Украине Йохен Фласбарт,
который вчера прибыл в Киев, согласовал еще один пакет помощи с вице-
УКРАИНА, ЕВРО, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ГЕРМАНИЙ, СЕКРЕТАРЬ, МУНИЦИПАЛИТЕТ, Верещук
, Марченко
, Германия
, Украина
, Киев
, Берлин