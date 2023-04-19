На границу с Беларусью и Польшей. Зеленский прибыл с визитом на Волынь - видео (1)

New Voice 2023.04.19 15:31
19 апреля, 15:15
Владимир Зеленский (Фото:пресс-служба Офиса президента)
Президент Владимир Зеленский в среду, 19 апреля, посетил пограничный
участок в Волынской области, где встретился с украинскими пограничниками.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram.
"Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую
область посетил пограничный участок, где сходятся границы трех государств:
ЗЕЛЕНСКИЙ, ГРАНИЦА, ВОЛЫНЬ, БАХМУТ, ПОГРАНИЧНИК, БЕЛАРУСЬ, Зеленский
, Хмельницкий
, Украина
, Польша
, Беларусь
, Донецк