На границу с Беларусью и Польшей. Зеленский прибыл с визитом на Волынь - видео (1)

New Voice 2023.04.19 15:31

19 апреля, 15:15 Владимир Зеленский (Фото:пресс-служба Офиса президента) Президент Владимир Зеленский в среду, 19 апреля, посетил пограничный участок в Волынской области, где встретился с украинскими пограничниками. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram. "Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую область посетил пограничный участок, где сходятся границы трех государств: