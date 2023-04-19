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На границу с Беларусью и Польшей. Зеленский прибыл с визитом на Волынь - видео

На границу с Беларусью и Польшей. Зеленский прибыл с визитом на Волынь - видео (1)

New Voice 2023.04.19 15:31
19 апреля, 15:15 Владимир Зеленский (Фото:пресс-служба Офиса президента) Президент Владимир Зеленский в среду, 19 апреля, посетил пограничный участок в Волынской области, где встретился с украинскими пограничниками. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram. "Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую область посетил пограничный участок, где сходятся границы трех государств:
ЗЕЛЕНСКИЙ, ГРАНИЦА, ВОЛЫНЬ, БАХМУТ, ПОГРАНИЧНИК, БЕЛАРУСЬ, Зеленский, Хмельницкий, Украина, Польша, Беларусь, Донецк
2023.04.20 (1)

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