В Украине живет свыше 36 млн человек - ООН (17)

2023.04.20 (17)2023.04.19 (7) →
- В ООН посчитали, сколько людей проживает в Украине : РІА Мелітополь 16:41
- Раскрыто реальное население Украины: в ООН создали свежую статистику : GlavPost.Com 16:29
- В ООН подсчитали, сколько сейчас людей живет в Украине : Версии.com 16:27
- В ООН назвали количество людей, которые проживают в Украине по состоянию на 2023 год : Прямий канал 16:03
- 20 апреля, 15:16 ООН посчитала, сколько людей живет в Украине : ICTV Факти 15:36
- Уже даже не 40 миллионов: в ООН посчитали, сколько людей живет в Украине : 24 канал 15:30
- В ООН подсчитали, сколько сейчас людей живет в Украине : УНИАН 15:14
- В ООН посчитали, сколько людей проживает в Украине : Антикор.com.ua 15:14
- В ООН посчитали, сколько людей проживает в Украине : Новости N 14:39
- 20.04.2023 14:16 В ООН посчитали численность украинского населения : ДонПресс 14:33
- В ООН посчитали, сколько людей проживает в Украине : Головне в Україні 14:05
- В ООН посчитали, сколько людей проживает в Украине : РБК-Україна 13:46
- 13:09 20.04.2023 В ООН назвали численность населения Украины в 2023 году : Петр и Мазепа 13:39
- По состоянию на 2023 год население Украины составляет 36,7 млн человек, - ООН : Фраза.ua 12:27
- Численность населения Украины назвали в ООН : Новини Донбасу 11:55
- Стало известно, сколько людей проживает в Украине : Факти 08:04
- В Украине живет свыше 36 млн человек - ООН : Політична Думка 00:00