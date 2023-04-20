В Украине живет свыше 36 млн человек - ООН (17)

Кореспондент.net 2023.04.19 21:37

Текст: Максим Липчанський, 19 апреля 2023, 20:56 По состоянию на 2023 год в Украине проживает 36,7 млн человек Отчет Фонда народонаселения ООН свидетельствует, что в среднем женщина в Украине живет на 10 лет дольше мужчины. Фонд народонаселения ООН заявил, что в Украине по состоянию на 2023 год проживает 36,7 млн человек.