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В Украине живет свыше 36 млн человек - ООН (17)

Кореспондент.net 2023.04.19 21:37
Текст: Максим Липчанський, 19 апреля 2023, 20:56 По состоянию на 2023 год в Украине проживает 36,7 млн человек Отчет Фонда народонаселения ООН свидетельствует, что в среднем женщина в Украине живет на 10 лет дольше мужчины. Фонд народонаселения ООН заявил, что в Украине по состоянию на 2023 год проживает 36,7 млн человек.
ВОЗРАСТ, УКРАИНА, НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ, РОЖДАЕМОСТЬ, СРЕДНЕЕ, ЧЕЛОВЕК, Украина
2023.04.20 (17)

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