Президент Чехии: Поддержка Украины - единственный путь, если победит РФ, проблем будет больше (2)

УП Європейська правда 2023.04.19 23:04

Среда, 19 апреля 2023, 21:22 Чешский президент Петр Павел в среду подчеркнул готовность Чехии и всего Североатлантического Альянса поддерживать Украину в долгосрочной перспективе на пути к завершению войны, послевоенного восстановления и членства в НАТО. Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, Павел заявил после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в среду.