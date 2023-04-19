Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Президент Чехии: Поддержка Украины - единственный путь, если победит РФ, проблем будет больше (2)

УП Європейська правда 2023.04.19 23:04
Среда, 19 апреля 2023, 21:22 Чешский президент Петр Павел в среду подчеркнул готовность Чехии и всего Североатлантического Альянса поддерживать Украину в долгосрочной перспективе на пути к завершению войны, послевоенного восстановления и членства в НАТО. Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, Павел заявил после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в среду.
УКРАИНА, ЧЕХИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАВЕЛ, СЕКРЕТАРЬ, ПОСОЛ, Павел, Чехия, Украина, Россия, Вильнюс
2023.04.20 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023