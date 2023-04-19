Президент Чехии: Поддержка Украины - единственный путь, если победит РФ, проблем будет больше (2)

УП Європейська правда 2023.04.19 23:04
Среда, 19 апреля 2023, 21:22
Чешский президент Петр Павел в среду подчеркнул готовность Чехии и всего
Североатлантического Альянса поддерживать Украину в долгосрочной
перспективе на пути к завершению войны, послевоенного восстановления и
членства в НАТО.
Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, Павел
заявил после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в
среду.
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