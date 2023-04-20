Киевские власти объяснили яркую вспышку над Киевом "падением спутника NASA" (9)

New Voice 2023.04.19 23:46

19 апреля, 23:31 Неизвестный объект в небе над Киевом вечером 19 апреля (Фото:УП / Telegram) Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вспышка в небе над Киевом вечером в среду, 19 апреля, предварительно, была "результатом падения на Землю космического спутника NASA". Об этом сообщает КГВА в Telegram. "Около 22:00 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение