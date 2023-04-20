Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Польше обнаружили тела двух украинцев, полиция начала расследование

В Польше обнаружили тела двух украинцев, полиция начала расследование (16)

РБК-Україна 2023.04.20 11:31
Четверг 20 апреля 2023 11:29 Фото: в Польше обнаружили тела двух украинцев, полиция начала расследование (Getty Images) Автор: Сергей Пышкин В одном из домов польского города Лодзь обнаружили тела двух украинцев. Полиция начала расследовать обстоятельства гибели. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Wprost. Следователи не исключают причастности третьих лиц. Сообщение об этом случае поступило еще во вторник.
ЛОДЗЬ, ПОЛЬША, УКРАИНЕЦ, ОБОГРЕВАТЕЛЬ, РАЗЛОЖЕНИЕ, ПАР, Польша, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023