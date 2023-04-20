В Польше обнаружили тела двух украинцев, полиция начала расследование (16)

РБК-Україна 2023.04.20 11:31

Четверг 20 апреля 2023 11:29 Фото: в Польше обнаружили тела двух украинцев, полиция начала расследование (Getty Images) Автор: Сергей Пышкин В одном из домов польского города Лодзь обнаружили тела двух украинцев. Полиция начала расследовать обстоятельства гибели. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Wprost. Следователи не исключают причастности третьих лиц. Сообщение об этом случае поступило еще во вторник.