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Неопознанный объект в небе над Киевом. Что это было

Неопознанный объект в небе над Киевом. Что это было (13)

Соцпортал 2023.04.20 11:11
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