ЕС сменяет посла в Украине, в Киев поедет Катарина Матернова (15)

УП Європейська правда 2023.04.20 08:04

фото Четверг, 20 апреля 2023, 07:18 Заместитель генерального директора Европейской комиссии по вопросам расширения Катарина Матернова подтвердила, что станет новым послом Европейского Союза в Украине. Об этом сообщает "Европейская правда". Матернова, которая является представительницей Словакии, в своем Twitter поделилась публикацией о предстоящем назначении и отметила, что для нее "большая честь" представлять ЕС в Украине в качестве следующего посла