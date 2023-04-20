Киев был и остается целью агрессора - Кличко (18)

MY.UA 2023.04.20 06:08

20 апреля, 05:33 Мэр Киева Виталий Кличко считает, что Москва не отступилась от своих планов захватить украинскую столицу. Об этом пишет "Голос Америки". И хотя недавно противотанковые "ежи" и бетонные блоки в основном оттащили на обочину дорог и убрали большую часть блокпостов, глава столицы говорит: Киев готов к обороне значительно лучше месяца и, тем более, года назад. В КГГА сообщают, что ключевой потребностью остается противовоздушная