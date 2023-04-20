Киев был и остается целью агрессора - Кличко (18)

- Кличко заявил, что Россия может снова попытаться захватить Киев : Фраза.ua 10:27
- Угроза захвата Киева остается - Кличко : DailyUA 10:25
- Враг не отказался от захвата Киева, - Кличко : Судово-юридична газета 10:17
- Кличко заявил, что целью РФ по-прежнему остается Киев : ОстроВ 09:39
- 20 апреля, 9:06 Киев был и остается целью агрессора - мэр : ICTV Факти 09:36
- Кличко заявил, что угроза захвата Киева остается : Новости N 09:08
- Киев - цель для агрессора России, но враг получит по зубам - Кличко : Главред 09:05
- 20 апреля 2023 08:13 Кличко: Москва не отступила от своих планов захватить Киев : Gazeta.ua 08:43
- Киев был и остается целью агрессора, но защищен теперь гораздо лучше - Кличко : Слово і Діло 08:41
- Угроза захвата Киева остается - Кличко : Bigmir)net Новини 08:08
- Киев был и остается целью россиян - Кличко : New Voice 07:01
- Киев был и остается целью агрессора - Кличко : MY.UA 06:08
- Кличко подчеркнул, что Киев был и остается целью РФ : Еспресо TV 05:34
- Киев был и остается целью агрессора - Кличко : ТСН.ua 05:31
- Киев был и остается целью агрессора - Кличко : Українська правда 04:09
- Киев до сих пор остается целью агрессора - Кличко : ZN,UA 02:15
- Киев до сих пор остается целью агрессора - Кличко : MY.UA 02:08