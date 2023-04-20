В погоне за деньгами: в Йемене почти сотня человек погибли в давке (фото, видео) (13)

Телеграф.com.ua 2023.04.20 07:41

Галина Михайлова 20 апреля, 07:27 Чтобы получить деньги собрались сотни людей Официально количество погибших не сообщалось, информацию анонимно подтвердили СМИ несколько источников В охваченном войной Йемене в столице Сани более 80 человек погибли в давке. Сотни получили ранения во время благотворительной акции в одной из школ. Предварительно сообщается о 85 жертвах, одна по данным Skynewsarabia уже

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