В погоне за деньгами: в Йемене почти сотня человек погибли в давке (фото, видео) (13)

- 20 апреля 2023 09:39 Десятки погибших и сотни раненых: в столице Йемена произошла давка : Gazeta.ua 10:43
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