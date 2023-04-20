Франция и Польша спорят из-за плана закупки боеприпасов для Украины (15)

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- Между Францией и Польшей возник спор из-за закупки боеприпасов для Украины - Politico : ПрессОрг24 13:43
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- 20 апреля 2023 12:12 Покупка снарядов для Украины: Politico сообщило о спорах и торможении в ЕС : Dynamomania.com 12:33
- Франция и Польша поспорили из-за боеприпасов для Украины, - Politico : РБК-Україна 12:01
- Снаряды для Украины: среди стран ЕС возник спор : MY.UA 11:38
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- Покупка снарядов для Украины: Politico сообщило о спорах и торможении в ЕС : ТСН.ua 11:16
- Снаряды для Украины: план ЕС тормозит, Франция и Польша спорят - СМИ : УП Європейська правда 11:04
- Снаряды для Украины: план ЕС тормозит, Франция и Польша спорят - СМИ : Українська правда 10:39