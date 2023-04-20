Франция и Польша спорят из-за плана закупки боеприпасов для Украины (15)

Online.ua 2023.04.20 14:57

20 апреля, 14:30 Переговоры по закупке Евросоюзом Украины боеприпасов затягиваются по требованию Франции производить боеприпасы в пределах ЕС. Поэтому между представителями Польши и Франции произошел спор на предыдущем заседании. Источник: Politico В ЕС спорят о боеприпасах для Украины В ходе переговоров 19 апреля представители Польши и Франции повздорили, поскольку не смогли урегулировать спор по изготовлению боеприпасов.