Россия выпустила по Украине дроны из новой иранской партии (11)

Флот2017 2023.04.20 10:26

10:01 | 20.04.2023 Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что россия, получив новую партию иранских дронов-камикадзе, использовала беспилотники для ночной атаки Украины 20 апреля. Об этом Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона. По словам предствителя Сил оброны юга, российские военные атаковали новыми дронами-камикадзе типа "Шахед-136" Николаевскую и Одесскую области Украины. вночь на 20 апреля.