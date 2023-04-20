Появление у россии новой группировки "Днепр" свидетельствует о значительных потерях - британская разведка (14)

UA.News 2023.04.20 10:23

UA.NEWS 20 Квітня 2023 09:55 В российской армии появилась новая группировка "Днепр". Вероятно, это свидетельствует о значительных потерях россиян. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. "В начале вторжения российские войска были организованы в группы сил, каждая из которых была присоединена к своим военным округам в россии, например, Западная и Центральная группы войск.