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Появление у россии новой группировки "Днепр" свидетельствует о значительных потерях - британская разведка

Появление у россии новой группировки "Днепр" свидетельствует о значительных потерях - британская разведка (14)

UA.News 2023.04.20 10:23
UA.NEWS 20 Квітня 2023 09:55 В российской армии появилась новая группировка "Днепр". Вероятно, это свидетельствует о значительных потерях россиян. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. "В начале вторжения российские войска были организованы в группы сил, каждая из которых была присоединена к своим военным округам в россии, например, Западная и Центральная группы войск.
ФЛАНГ, ВОЙСКО, РАЗВЕДКА, ДНЕПР, УКРАИНА, ГРУППА, Путин, Россия, Великобритания, Украина, Херсон

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