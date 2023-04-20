Появление у россии новой группировки "Днепр" свидетельствует о значительных потерях - британская разведка (14)

- Рф создала на Юге Украины новую группу войск для обороны и замены утраченных сил, - британская разведка : Преступности.нет 10:39
- Россия создала новую группировку войск для обороны оккупированного юга Украины - британская разведка : ОстроВ 10:39
- Россия создала новую группу войск на оккупированной территории Украины - БР : Bigmir)net Новини 10:38
- Во время "визита Путина" россияне впервые вспомнили о "Днепровской группировке": какова его цель : 24 канал 10:30
- Появление у россии новой группировки "Днепр" свидетельствует о значительных потерях - британская разведка : UA.News 10:23
- Россияне создали новую группу войск на юге Украины - разведка Британии : ТСН.ua 10:16
- 09:43 20.04.2023 Оккупанты создали "Днепровскую группу войск" на юге Украины, вероятно, после больших потерь - британская разведка : Інтерфакс-Україна 10:15
- "Одно из первых упоминаний": разведка Британии указала на интересный нюанс с визитом Путина на Херсонщину : MY.UA 10:08
- Россия создала новое специальное оперативное формирование - британская разведка : Матриця свободи 10:08
- РФ создала новую группу войск на временно оккупированном юге Украины, - британская разведка : Еспресо TV 10:04
- 20.04.23 09:47 Россия создала на оккупированной территории Украины новую группу войск, - британская разведка : Цензор.Нет 10:02
- Разведка Британии: появление в России новой группировки "Днепр" является свидетельством значительных потерь : Крым.Реалии RFE/RL 09:42
- Разведка Британии: Поездка Путина показала изменение организации российских войск в Украине : Українська правда 09:39
- Россия создал новую группу войск для обороны захваченного юга Украины, - британская разведка : РБК-Україна 09:16