Установлен оккупант, приказывающий травить украинцев в "газовых камерах" (21)

MY.UA 2023.04.20 10:38

20 апреля, 10:21 Служба безопасности установила личность еще одного российского оккупанта, причастного к массовым пыткам и убийствам мирных жителей в захваченных районах на юге Украины. Об этом 20 апреля сообщает пресс-центр СБУ. Злоумышленником является командир батальона 96-го полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады войск Росгвардии подполковник Аюба Эльдаров. В мае прошлого года он был назначен так называемым "комендантом поселка