Дания и Нидерланды закупят для ВСУ 14 танков Leopard 2 (28)

Гордон 2023.04.20 12:05

Сегодня 11.46 Дания и Нидерланды оплатили для Украины модернизацию еще 14 танков Leopard 2. Об этом датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен и и.о. министра обороны Нидерландов Троэльс Лунд Поульсен заявили 20 апреля на совместном брифинге, сообщает Вerlingske. По словам Лекке, эта техника - дополнение к 100 танкам Leopard 1, о передаче которых Дания уже объявляла.