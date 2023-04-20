Дания и Нидерланды закупят для ВСУ 14 танков Leopard 2 (28)

- Дания и Нидерланды передадут Украине танки Leopard 2: стало известно, сколько именно : Судово-юридична газета 12:17
- Дания вместе с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2 : Антикор.com.ua 12:14
- Дания и Нидерланды передадут Украине 14 "Леопардов" : Укрудпром 12:12
- Дания и Нидерланды передадут ВСУ танки Leopard первой и второй версий - известны кол-во и сроки : UA-Футбол 12:12
- Дания и Нидерланды готовят партию Leopard 2 для Украины : АналитикаUA.net 12:09
- Дания совместно с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2 : ОстроВ 12:09
- 11:53 20.04.2023 Нидерланды и Дания передадут Украине 14 танков Leopard 2 : Петр и Мазепа 12:09
- Дания вместе с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2 : Громадське телебачення 12:06
- "Очень значительный вклад": Дания и Нидерланды закупят для Украины 14 танков Leopard 2 : Фокус 12:05
- Дания и Нидерланды закупят для ВСУ 14 танков Leopard 2 : Гордон 12:05
- 20 апреля 2023 11:40 Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2 : Dynamomania.com 12:04
- Дания и Нидерланды совместно передадут Украине 14 танков Leopard 2. Но не раньше следующего года : Страна.ua 12:01
- Дания и Нидерланды отправят Украине 14 танков Leopard 2 : Новини Донбасу 11:54
- Нидерланды и Дания передадут Украине танки Leopard 2 : ZN,UA 11:45
- Дания и Нидерланды дополнительно передают Украине 14 танков Leopard 2 : Слово і Діло 11:41
- Дания совместно с Нидерландами передаст Украине танки Leopard 2 : Матриця свободи 11:38
- Дания вместе с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2 : Новости N 11:38
- 20 апреля, 11:35 Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2 немецкого производства : ICTV Факти 11:36
- Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2 : УП Європейська правда 11:34
- Дания вместе с Нидерландами передает 14 танков Leopard 2 : Еспресо TV 11:34
- 20.04.23 11:21 Дания вместе с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2 : Цензор.Нет 11:32
- 10:50 20.04.2023 Дания и Нидерланды отправят Украине 14 танков Leopard 2 - СМИ : Інтерфакс-Україна 11:30
- 20.04.2023 в 11:16 Дания и Нидерланды передадут Украине более 100 танков Leopard: названы сроки : InfoResist.org 11:30
- Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2 : Українська правда 11:10
- Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2 : Головне в Україні 11:05
- Дания вместе с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2 : РБК-Україна 11:01
- Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2 : New Voice 10:46