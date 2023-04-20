Путин уничтожил в Украине наиболее боеспособную часть армии рф (20)

Флот2017 2023.04.20 15:26

15:01 | 20.04.2023 Спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российский диктатор владимир путин в войне против Украины уничтожил наиболее боеспособные части вооруженных сил рф. Об этом Андрей Юсов сказал во время эфира телемарафона. Он отметил, что сейчас российские могут планировать тактические операции и попытаться их реализовать, но в целом россияне переходят к стратегической обороне.