Отвели землю. Киевсовет начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне - Кличко (28)

New Voice 2023.04.20 13:31

20 апреля, 13:11 Заседание Киевсовета (Фото:kmr.gov.ua) В четверг, 20 апреля Киевсовет отвел землю и фактически начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram. По словам Кличко, за его создание отвечает государство и место определило правительство. "Столица же готова всеми возможными способами способствовать созданию