Отвели землю. Киевсовет начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне - Кличко (28)

- Киевсовет должен расторгнуть договор аренды земли с посольством РФ - Кличко : ТСН.ua 15:16
- 14:31 20.04.2023 Киевсовет выделил землю для организации Национального военного мемориального кладбища в Быковне : Інтерфакс-Україна 15:15
- 20 апреля 2023, 15:08 Создание военного мемориального кладбища в Быковне: Киевсовет отвел землю : Українські національні новини 15:14
- 14:55 20.04.2023 В Киеве начали создание Национального военного мемориального кладбища - Кличко : Петр и Мазепа 15:10
- 20 апреля, 14:36 Киевсовет отвел землю под Национальное военное кладбище - Кличко : ICTV Факти 15:06
- Киевсовет начал создание Национального военного мемориала в Быковне - Кличко : Громадське телебачення 15:06
- Не Лысая гора: для Национального военного мемориального кладбища нашли новое место : Факти 15:04
- Киевсовет отвел землю для создания Национального военного мемориального кладбища : УНИАН 14:43
- 20 апреля 2023 13:27 Процесс начат: Киевсовет выделил землю для Национального военного мемориального кладбища : Gazeta.ua 14:42
- Кличко: Киевсовет начал создание Национального военного мемориального кладбища в Быковне : ОстроВ 14:39
- 20 апреля, 14:32 Киевсовет сегодня должен расторгнуть договор аренды земли с посольством РФ : ICTV Факти 14:36
- Киевсовет выделил землю под мемориальное кладбище : DailyUA 14:29
- В Киеве выделили землю под военное кладбище : Фраза.ua 14:27
- Киевсовет рассмотрит расторжение договора аренды земли с посольством РФ : Еспресо TV 14:04
- 20 апреля 2023 13:40 Киевсовет отвел землю для создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне : Dynamomania.com 14:04
- Киевсовет начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища, - Кличко : Obozrevatel 13:46
- Площадью в 100 гектаров. Киевсовет отвел землю под Национальное военное кладбище : РБК-Україна 13:46
- Киеврада отвела землю для создания военного кладбища : ZN,UA 13:45
- Начата процедура создания Национального военного кладбища - Кличко сделал заявление : Телеграф.com.ua 13:42
- В Киеве выделили землю под военное мемориальное кладбище - где оно будет находиться : Слово і Діло 13:41
- В Киеве начали создавать Национальное военное кладбище - Кличко : Українська правда 13:40
- Киевсовет выделил землю под мемориальное кладбище : MY.UA 13:38
- Отвели землю. Киевсовет начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне - Кличко : New Voice 13:31
- Кличко: сегодня Киевсовет должен расторгнуть договор аренды земли с посольством РФ : Версии.com 13:27
- Киевсовет намерен расторгнуть договор аренды земли с посольством рф, - Кличко : Судово-юридична газета 13:17
- 12:25 20.04.2023 Кличко: Сегодня Киевсовет должен расторгнуть договор аренды земли с посольством РФ и начать процедуру создания Мемориала защитников Украины : Інтерфакс-Україна 13:00
- Киевсовет намерен расторгнуть договор аренды земли с посольством РФ, - Кличко : Obozrevatel 12:46