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Фокус: Украина

Ненавистница украинских патриотов переехала с Донбасса в Киев: что о ней известно (18)

Politeka 2023.04.20 13:09
Вражеские приспешники пытаются уйти от ответственности за свои поступки, притворяясь переселенцами. сегодня, 12:41 Так, еще одна женщина, которая выдавала себя за переселенку, оказалась человеком с темным прошлым. Известно, что жительница Донбасса переехала в Киев в начале полномасштабного военного вторжения в Украину, пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ. В столице переселенка поселилась в арендованной квартире и начала оформлять
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