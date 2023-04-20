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НАТО готовится обсуждать членство Украины на саммите в Вильнюсе, - Столтенберг

НАТО готовится обсуждать членство Украины на саммите в Вильнюсе, - Столтенберг (21)

Судово-юридична газета 2023.04.20 18:17
17:19, 20 апреля 2023 Законное место Украины - в НАТО, и со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным, - подчеркнул генсек. Фото: ОП Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены Альянса готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее, но главным вопросом остается обеспечение победы Украины в войне.
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