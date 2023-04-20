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20 апреля, 14:15 СБУ арестовала более 144 млн грн активов экс-нардепа Вадима Новинского

20 апреля, 14:15 СБУ арестовала более 144 млн грн активов экс-нардепа Вадима Новинского (16)

ICTV Факти 2023.04.20 14:36
Фото: УНИАН Наложен арест на 18 млн кубометров газа, который компании бывшего нардепа Вадима Новинского хранили в хранилищах АО Укртрансгаз. Об этом сообщает СБУ. По данным спецслужбы, этот газ пытались отстранить в пользу третьих лиц, чтобы избежать санкции СНБО. Так, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на аффилированных лиц, которые непосредственно связаны со страной-агрессором Россией.
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