20 апреля, 14:15 СБУ арестовала более 144 млн грн активов экс-нардепа Вадима Новинского (16)

ICTV Факти 2023.04.20 14:36

Фото: УНИАН Наложен арест на 18 млн кубометров газа, который компании бывшего нардепа Вадима Новинского хранили в хранилищах АО Укртрансгаз. Об этом сообщает СБУ. По данным спецслужбы, этот газ пытались отстранить в пользу третьих лиц, чтобы избежать санкции СНБО. Так, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на аффилированных лиц, которые непосредственно связаны со страной-агрессором Россией.