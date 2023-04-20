20 апреля, 14:15 СБУ арестовала более 144 млн грн активов экс-нардепа Вадима Новинского (16)

- Почти 144 млн гривен: СБУ наложила арест на активы Новинского : Апостроф 15:15
- СБУ арестовала газ, принадлежавший фирме Новинского, на более 144 млн грн : Vesti.ua 15:15
- Арестованы газовые активы олигарха Новинского на более чем 144 млн грн - СБУ : ОстроВ 15:10
- СБУ арестовала газ компании Новинского : Новости N 15:09
- СБУ арестовала активы Новинского на более чем 144 млн гривен : Страна.ua 15:01
- Суд арестовал активы подсанкционного олигарха Новинского на еще более 144 млн грн : New Voice 14:46
- 20 апреля 2023 14:17 Новинский хотел избежать санкций: подробности от СБУ : Gazeta.ua 14:44
- СБУ арестовала активы олигарха Новинского более чем на 144 миллиона гривень : УНИАН 14:43
- У олигарха Новинского арестовали еще газ на 144 миллиона - его пытались вывести из-под санкций : Преступности.нет 14:39
- 20 апреля, 14:15 СБУ арестовала более 144 млн грн активов экс-нардепа Вадима Новинского : ICTV Факти 14:36
- В Украине арестовали активы Новинского - 18 млн кубометров газа более чем на 144 млн грн : Еспресо TV 14:34
- СБУ арестовала газ Новинского на 144 миллиона : УП: Економічна правда 14:34
- В Украине арестовали 18 млн кубометров газа Новинского: топливо пытались спрятать от санкций : Obozrevatel 14:31
- СБУ арестовала газ, принадлежавший компании пророссийского олигарха Новинского : РБК-Україна 14:16
- Арестованы активы экс-нардепа Новинского еще на более чем 144 миллиона : Слово і Діло 14:11