20 апреля 2023 20:19 СМИ: Израиль в мае опробует в Киеве "умную" систему воздушных тревог (21)

- Израиль установил в Киеве систему оповещения - когда пройдет тестирование : Online.ua 22:57
- 20 апреля, 21:44 В Киеве заработает израильская система оповещения о тревогах : ICTV Факти 22:06
- 20 апреля 2023 20:40 В Украине будут тестировать систему раннего предупреждения о ракетах : Gazeta.ua 21:40
- 20 апреля 2023, 21:18 Израиль обеспечит ВСУ системой предупреждения о ракетных обстрелах: готовятся испытания : Диалог.ua 21:33
- Израиль в мае планирует испытать систему оповещения о ракетных обстрелах в Киеве - СМИ : New Voice 21:31
- Израиль испытает в Киеве "умную" систему воздушных тревог: СМИ рассказали, когда это будет : Вісті-UA.net 21:27
- ЦАХАЛ проведет в Киеве испытание израильской системы оповещения против российских ракет : Антикор.com.ua 21:14
- 20.04.23 20:54 Израиль разработал для Украины новую систему оповещения о воздушной тревоге, - израильские СМИ : Цензор.Нет 21:02
- Израиль в Киеве испытает "умную" систему оповещения воздушной угрозы : ТСН.ua 21:02
- Израиль испытает в Киеве систему оповещения о ракетных угрозах. Названы сроки : Страна.ua 20:46
- 20:10 20.04.2023 Израиль в мае планирует испытать систему предупреждения о ракетных обстрелах в Киеве - СМИ : Інтерфакс-Україна 20:45
- Израиль в мае испытает в Киеве "умную" систему воздушных тревог - СМИ : УНИАН 20:43
- Израиль установил в Киеве систему оповещения: тестирование пройдет в мае : РІА Мелітополь 20:41
- 20 апреля 2023 20:19 СМИ: Израиль в мае опробует в Киеве "умную" систему воздушных тревог : Dynamomania.com 20:34
- Израиль установил в Киеве систему оповещения: тестирование пройдет в мае : ДнепрCity.net 20:33
- Израиль установил в Киеве "умную" систему воздушных тревог: тестирование состоится в мае : 24 канал 20:30
- Израиль установил в Киеве систему оповещения: тестирование пройдет в мае : РБК-Україна 20:16
- Военные Израиля в мае хотят испытать в Киеве системы оповещения о ракетных атаках, - СМИ : Фокус 18:35
- Израиль установил в Киеве систему оповещения об атаках: в мае проведет испытания, - Walla : Еспресо TV 18:04
- Израиль проведет в Киеве испытания системы предупреждения об ракетной атаке : ZN,UA 17:15