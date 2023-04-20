20 апреля 2023 20:19 СМИ: Израиль в мае опробует в Киеве "умную" систему воздушных тревог (21)

Dynamomania.com 2023.04.20 20:34

В Киеве в мае пройдут испытания гражданской системы предупреждения о ракетных ударах, которую Израиль разработал для Украины. Как сообщает издание Walla, если испытания, которые состоятся через несколько недель, пройдут успешно, система сможет полноценно заработать уже летом. Отмечается, что система будет подключаться к украинской радиолокационной системе и таким образом может быстрее и точнее отправлять сигналы