Замок 15 века и не только: журналисты нашли жилье Коломойского во Франции (17)

Апостроф 2023.04.20 18:15

четверг, 20 апреля 2023, 17:59 Журналисты нашли у одиозного бизнесмена Игоря Коломойского замок XV столетия во Франции и апартаменты напротив Эйфелевой башни. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы". Журналисты сообщили о том, что на французские компании, конечным бенефициарным владельцем которых является сестра Коломойского Лариса Черток, зарегистрированы объекты недвижимости в этой европейской стране, в том числе = старинный замок.