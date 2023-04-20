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Фокус: Украина

Замок 15 века и не только: журналисты нашли жилье Коломойского во Франции (17)

Апостроф 2023.04.20 18:15
четверг, 20 апреля 2023, 17:59 Журналисты нашли у одиозного бизнесмена Игоря Коломойского замок XV столетия во Франции и апартаменты напротив Эйфелевой башни. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы". Журналисты сообщили о том, что на французские компании, конечным бенефициарным владельцем которых является сестра Коломойского Лариса Черток, зарегистрированы объекты недвижимости в этой европейской стране, в том числе = старинный замок.
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