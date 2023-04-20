США и союзники обсуждают введение полного запрета экспорта в РФ - Bloomberg (31)

- США и союзники рассматривают почти полный запрет на экспорт в россию - Bloomberg : ОстроВ 18:10
- Союзники Украины обсуждают полный запрет экспорта в Россию : Lenta.ua 18:08
- США и союзники рассматривают возможность почти полного запрета экспорта товаров в Россию - СМИ : УП Європейська правда 18:04
- Союзники Украины рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в россию - Bloomberg : ДнепрCity.net 18:03
- США и их союзники думают над введением полного запрета на экспорт в Россию, - Bloomberg : 24 канал 18:00
- 20 апреля 2023, 17:33 Союзники Украины рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в россию - Bloomberg : Українські національні новини 17:43
- США и партнеры рассматривают почти полный запрет экспорта в Россию : Укрудпром 17:43
- Торговые потоки с рф просто испарятся: США и союзники готовят новый "подарок" путину : Телеграф.com.ua 17:42
- Страны "Большой семерки" рассматривают полный запрет на экспорт в Россию - Bloomberg : Крым.Реалии RFE/RL 17:42
- США и партнеры рассматривают почти полный запрет на экспорт в РФ : MY.UA 17:38
- 20 апреля, 17:16 Союзники Украины рассматривают возможность полного запрета экспорта в РФ - Bloomberg : ICTV Факти 17:36
- США и партнеры рассматривают почти полный запрет на экспорт в РФ : World News 17:36
- Ряд ключевых союзников Украины обсуждает почти полный запрет экспорта в рф, - Bloomberg : Front News International 17:28
- Запад может почти полностью запретить экспорт в рф : UA.News 17:23
- Страны G7 обсуждают почти полный запрет на экспорт в Россию - Bloomberg : ТСН.ua 17:16
- Санкции против РФ: США и союзники могут полностью запретить экспорт в Россию, - Bloomberg : MY.UA 17:08
- Санкции против РФ: США и союзники могут полностью запретить экспорт в Россию, - Bloomberg : Фокус 17:05
- США и ряд других западных стран могут запретить большую часть экспорта в Россию - СМИ : Гордон 17:05
- Страны G7 рассматривают почти полный запрет экспорта в РФ, - Bloomberg : Еспресо TV 17:04
- Запад планирует почти полностью ограничить экспорт в РФ - Bloomberg : Online.ua 16:57
- Страны G7 обсуждают возможность полного запрета экспорта товаров в Россию - Bloomberg : ZN,UA 16:45
- Союзники Украины рассматривают возможность полного запрета экспорта в Россию - Bloomberg : ЛІГАБізнесІнформ 16:45
- США и союзники обсуждают почти полный запрет на экспорт в Россию - Bloomberg : УНИАН 16:43
- Bloomberg: США и союзники рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в рф : Слово і Діло 16:41
- Союзники Украины рассматривают возможность полного запрета экспорта в Россию - Bloomberg : MY.UA 16:38
- США и партнеры рассматривают почти полный запрет на экспорт в РФ : Хвиля 16:36
- США и союзники обсуждают введение полного запрета экспорта в РФ - Bloomberg : Страна.ua 16:16
- 20.04.2023 в 16:12 СМИ: США и союзники рассматривают почти полное эмбарго на экспорт товаров в Россию : InfoResist.org 16:15
- Bloomberg: Запад рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт в Россию : Головне в Україні 16:05
- Ряд ключевых союзников Украины обсуждает почти полный запрет экспорта в РФ, - Bloomberg : РБК-Україна 15:46
- США и партнеры рассматривают почти полный запрет экспорта в Россию - СМИ : УП: Економічна правда 15:34