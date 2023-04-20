Украина примет Мальту в отборе к Евро-2024 в словацкой Трнаве (22)

Sportarena.com 2023.04.20 17:15

Матч пройдет 19 июня 20 апреля 2023, 16:39 Автор: SPORTARENA.com uaf.ua Стало известно место проведения матча 4-го тура квалификации к чемпионату Европы-2024. Украина номинально домашнюю игру против Мальты проведет в словацкой Трнаве. Встреча состоится 19 июня на стадионе Антона Малатинского. Украина занимает четвертое место в группе С после поражения от Англии на старте отбора (0:2).